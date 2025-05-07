شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم صحفيان.. استشهاد 25 فلسطينيًّا في قصف الاحتلال غرب غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد (25) فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مطعمًا غرب مدينة غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن القصف الإسرائيلي استهدف مطعمًا في غزة، أثناء وُجود عشرات الفلسطينيين بداخله، مشيرةً إلى أن عائلات بأكملها استشهدت في القصف من بينهم صحفيان.من جهتها أعلنت مستشفيات قطاع غزة أن حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع منذ فجر اليوم ارتفعت إلى (61) شهيدًا، معظمهم من الأطفال والنساء.