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بينهم صحفيان.. استشهاد 25 فلسطينيًّا في قصف الاحتلال غرب غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

  • بينهم صحفيان.. استشهاد 25 فلسطينيًّا في قصف الاحتلال غرب غزة 1/2
  • بينهم صحفيان.. استشهاد 25 فلسطينيًّا في قصف الاحتلال غرب غزة 2/2

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الدمام - شريف احمد - استشهد (25) فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مطعمًا غرب مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن القصف الإسرائيلي استهدف مطعمًا في غزة، أثناء وُجود عشرات الفلسطينيين بداخله، مشيرةً إلى أن عائلات بأكملها استشهدت في القصف من بينهم صحفيان.
من جهتها أعلنت مستشفيات قطاع غزة أن حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع منذ فجر اليوم ارتفعت إلى (61) شهيدًا، معظمهم من الأطفال والنساء.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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