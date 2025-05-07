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أمين عام مساعد الجامعة العربية يستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة

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أمين عام مساعد الجامعة العربية يستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة

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القاهرة - سامية سيد - استقبل سعادة السفير خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون السياسية الدولية بمكتبه اليوم الاربعاء السفيرة انجلينا أيخهورست، سفيرة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر حول مجموعة من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، حيث شملت المناقشات التحديات الراهنة على الساحة الدولية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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