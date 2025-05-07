شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مساعد الجامعة العربية يستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل سعادة السفير خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون السياسية الدولية بمكتبه اليوم الاربعاء السفيرة انجلينا أيخهورست، سفيرة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر حول مجموعة من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، حيث شملت المناقشات التحديات الراهنة على الساحة الدولية.