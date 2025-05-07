شكرا لقرائتكم خبر عن غارة إسرائيلية على صيدا جنوب لبنان واستشهاد خالد أحمد أحمد القيادى بحماس والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، "مقتل القيادى فى حركة حماس خالد أحمد أحمد، فى غارة شنتها الطائرات الإسرائيلية فجرا، على مدينة صيدا جنوبى لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، إن خالد أحمد أحمد شغل منصب مسؤول عمليات حماس في القطاع الغربي في لبنان ودفع باعتداءات نحو إسرائيل".

وأضاف أدرعي أن القيادي في حماس عمل خلال الفترة الأخيرة لنقل وسائل قتالية وتنفيذ اعتداءات، مشيرا إلى أن أنشطته شكلت تهديدًا على إسرائيل ومواطنيها.

من جهتها، نعت حركة حماس، في بيان لها، "القائد خالد الأحمد الذي استشهد في غارة إسرائيلية بمدينة صيدا جنوب لبنان فجر اليوم"