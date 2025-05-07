شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين للأقصى، ودققت في هوياتهم عند بوابات المسجد.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن "جماعات الهيكل" المزعوم أطلقت عريضة لجمع تواقيع، موجهة إلى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، تتضمن مطالب استفزازية تمس المسجد الأقصى خلال ما يسمى "يوم القدس"، في 26 مايو الجاري.

وطالبت تلك الجماعات بن غفير بفتح الأقصى أمام المقتحمين من مساء الأحد وحتى مساء الإثنين، 25 و26 من الشهر الجاري، والسماح بحرية الطقوس التلمودية الكاملة داخل المسجد، بما في ذلك إدخال ما أسموها "الأدوات المقدسة" مثل "الطاليت، التيفيلين ومخطوطات التوراة".