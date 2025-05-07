شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممي لليمن يؤكد أن التصعيد مع إسرائيل خطير والان مع تفاصيل الخبر

قال هانس جروندبرج المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إن "الضربة الجوية التي تم تنفيذها على مطار بن جوريون في إسرائيل والضربات التي شنتها إسرائيل على مطار صنعاء وميناء الحديدة في اليمن ، تمثل تصعيدا خطيرا في سياق إقليمي هش ومتقلب أصلا.

ودعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي أعمال تصعيدية قد تُفاقم معاناة المدنيين.

وشدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن على ضرورة امتثال جميع الفاعلين بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن العودة إلى الحوار تظل السبيل الوحيد المستدام لضمان السلامة والأمن الدائمين لليمن والمنطقة بأسرها.