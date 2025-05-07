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الخليج اليوم .. مسؤولان: سقوط مقاتلة أميركية أخرى في البحر من حاملة الطائرات ترومان

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الخليج اليوم .. مسؤولان: سقوط مقاتلة أميركية أخرى في البحر من حاملة الطائرات ترومان

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

قال مسؤولان أميركيان إن مقاتلة أميركية من طراز إف-18 فُقدت في البحر الأحمر الثلاثاء بعد أن انحرفت عن مدرج حاملة الطائرات هاري إس ترومان، في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوع تقريبا.

 

وأضاف المسؤولان، أن الطائرة لم تتمكن من التوقف بشكل صحيح بعد هبوطها على حاملة الطائرات. وقال أحدهما إن الطيارين قفزا بالمظلة قبل سقوط الطائرة في الماء، وتم انتشالهما بواسطة طائرة هليكوبتر خاصة بالإنقاذ.

 

 

وقال أحد المسؤولين إن التقييمات الطبية أظهرت أن الطيارين أصيبا بجروح طفيفة، ولم يصب أي من الأفراد العاملين بالمدرج بأذى.

 

وفي الأسبوع الماضي، سقطت طائرة مقاتلة أخرى في البحر من حاملة الطائرات نفسها، والتي كانت تساعد في الضربات الأميركية على جماعة الحوثي في اليمن.

 

وتبلغ تكلفة المقاتلة الأمريكية 60 مليون دولار أو أكثر، ويندر وقوع مثل هذه الحوادث. ومن المرجح أن يؤدي وقوع حادثتين في هذه الفترة القصيرة إلى تدقيق في عمليات حاملة الطائرات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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