الخليج اليوم .. ترحيب كويتي بوساطة عُمان بين أميركا والحوثيين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيبها بالجهود الدبلوماسية التي قامت بها سلطنة عمان وأسفرت عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين أميركا والحوثيين في اليمن.

في الوقت ذاته، تمنت الكويت بأن تضمن هذه الخطوة حرية الملاحة وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي، فيما جددت الخارجية في بيان لها موقف الدولة الداعم لمسار الحوار والحلول الدبلوماسية لتسوية المسائل الخلافية والنزاعات على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيدة في الإطار ذاته بما وصفه البيان بـ"المساعي الحميدة" التي تقوم بها سلطنة عمان في هذا الخصوص.

وكانت سلطنة عمان أكدت نجاح جهود الوساطة لوقف النار بين أميركا والحوثيين، وذلك عقب المناقشات والاتصالات التي أجرتها مسقط أخيراً مع أميركا وجماعة الحوثي في صنعاء، بهدف تحقيق خفض التصعيد.