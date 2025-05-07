الخليج اليوم .. ترامب: الحوثيون استسلموا.. والضربات الأميركية ستتوقف

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستوقف قصف الحوثيين في اليمن بعد أن وافقت الحركة اليمنية على التوقف عن تعطيل ممرات الشحن المهمة في الشرق الأوسط.

وذكر الرئيس الأميركي أن الحوثيين "استسلموا"، موضحا أن "الضربات الأميركية على اليمن ستتوقف".

وقال ترامب: "الحوثيون طلبوا منا عدم قصفهم.. وأكدوا أنهم سيوقفون هجماتهم بالبحر"، نقلا عن "رويترز".

وأضاف الرئيس الأميركي: "الحوثيون أكدوا أنهم لن يقصفوا السفن الأميركية".

ولم يكشف ترامب تفاصيل عن الرسالة التي أرسلها الحوثيون، ولكنه أوضح: "قالوا: نرجوكم لا تقصفونا بعد الآن، ونحن لن نهاجم سفنكم".

وعلق الرئيس الأميركي بأن "واشنطن ستصدق وعد الحوثيين" بأنهم لن يفجروا السفن بعد الآن. ولم يدلِ الحوثيون بأي تعليق حتى الآن.

وجاءت تصريحات ترامب عن الحوثيين، الثلاثاء، خلال استقباله رئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني.

ويهاجم الحوثيون إسرائيل وسفن شحن في البحر الأحمر منذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية على غزة ردا على هجوم حماس على مستوطنات إسرائيلية يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وهدد الحوثيون، الأحد، بأنهم سيفرضون حصارا جويا "شاملا" على إسرائيل بتكرار ضرب مطاراتها.

وتفاقم التوتر منذ سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون بالقرب من مطار بن غوريون الإسرائيلي، الأحد، ما دفع إسرائيل إلى شن غارات جوية على ميناء الحديدة اليمني، أمس الاثنين.

وقالت ما يُعرف بوزارة الصحة التابعة للحوثيين إن الضربات الإسرائيلية في محيط ميناء الحديدة اليمني، الاثنين، تسببت في مقتل 4 وإصابة 39 آخرين.

واستهدف الجيش الإسرائيلي المطار الرئيسي في اليمن بضربات جوية، الثلاثاء، في ثاني هجوم له خلال يومين على الحوثيين.

والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ أكثر من 20 غارة على مناطق متفرقة في اليمن، مؤكداً استهداف مبنى الركاب في مطار صنعاء وجميع الطائرات بداخله، وتعطيل المطار بالكامل.

الحوثيون جزء من "محور المقاومة" المدعوم من إيران في مواجهة المصالح الإسرائيلية والأميركية في الشرق الأوسط. ويضم ما يُعرف بمحور المقاومة أيضا جماعة حزب الله اللبنانية وحركة حماس.