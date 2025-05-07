الخليج اليوم .. غروندبرغ يحذر من عواقب التصعيد بين الحوثيين وإسرائيل

الرياض - كتب موسى القحطاني -

حذر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن؛ هانس غروندبرغ، من مخاطر التصعيد العسكري الأخير بين الحوثيين وإسرائيل على تفاقم المعاناة الإنسانية في البلاد والوضع الإقليمي.

وقال غروندبرغ، في بيان مقتضب، نشره مكتبه في حسابه على منصة "إكس"، الثلاثاء: "إن الهجوم الذي نفذته جماعة الحوثيين على مطار بن غوريون في إسرائيل، والرد الإسرائيلي باستهداف مطار صنعاء وميناء الحديدة، قد تُفاقم معاناة المدنيين في اليمن".

وأضاف غروندبرغ أن سلسلة الضربات المتبادلة بين الجماعة وإسرائيل خلال الفترة الأخيرة "تُمثّل تصعيداً خطيراً في سياق إقليمي هش ومتقلب".

وجدد المبعوث الأممي دعوته لجميع الأطراف المعنية لـ"التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي أعمال تصعيدية، وضرورة أن يمتثل جميع الفاعلين لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".

وأكد غروندبرغ أن العودة إلى الحوار تظل السبيل الوحيد المستدام لضمان السلامة والأمن الدائمين لليمن والمنطقة بأسرها.