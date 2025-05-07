الخليج اليوم .. تعليق كل الرحلات بمطار صنعاء بعد "أضرار فادحة" بسبب الضربات الإسرائيلية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

علق مطار صنعاء في العاصمة اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون كل الرحلات الجوية حتى إشعار آخر، على ما أعلن مديره الأربعاء بعدما لحقت به "أضرار فادحة" ناجمة عن الضربات الإسرائيلية الثلاثاء.

وقال المدير العام للمطار خالد الشايف إنه نتيجة للعدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء الدولي وما نجم عنه من أضرار فادحة، "تقرر تعليق جميع أنواع الرحلات من وإلى المطار حتى إشعار آخر".

وأشار إلى أن حجم الخسائر اللاحقة بمطار صنعاء جراء القصف الإسرائيلي تقدر بـ500 مليون دولار، مؤكداً أن الهجوم الإسرائيلي دمر 3 طائرات للخطوط الجوية اليمنية، وأن المطار يحتاج لوقت طويل لإعادة التأهيل واستئناف العمل فيه.

واستهدف الجيش الإسرائيلي المطار الرئيسي في اليمن بضربات جوية أمس الثلاثاء في ثاني هجوم له خلال يومين على الحوثيين بعد تصاعد التوتر بين الجماعة وإسرائيل.

ويتصاعد التوتر منذ اندلاع الحرب في غزة، لكنه اشتد بعد سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون بالقرب من مطار بن غوريون في إسرائيل يوم الأحد، مما دفع إسرائيل لشن غارات جوية على ميناء الحديدة اليمني في اليوم التالي.

وعقب استهداف مطار صنعاء أمس الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي إن المطار كان "مركزا رئيسيا للنظام الحوثي لنقل الأسلحة والعناصر".

ويطلق الحوثيون الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل ويستهدفون حركة الملاحة في البحر الأحمر منذ تفجرت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستوقف قصف الحوثيين في اليمن بعد أن وافقت الحركة على عدم تعطيل ممرات الشحن المهمة في الشرق الأوسط.

وبعد إعلان ترامب، قالت سلطنة عمان إنها توسطت في اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحوثيين والولايات المتحدة، في تحول كبير في سياسة الحركة منذ بدء حرب إسرائيل على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.