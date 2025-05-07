شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 22 فلسطينيا فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزراة الصحة الفلسطينية، استشهاد 22 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين، اليوم الأربعاء، فى قصف قوات الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة.

وأفادت الوزارة، في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال منزلا في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس، كما استشهد 8 آخرون، بينهم طفلة، وثلاث فتيات، جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة القدرة وسط خان يونس، بالإضافة لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين، وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال منزلا في منطقة تل الزعتر شرق جباليا شمال القطاع.

وأضافت أنه في مجزرة جديدة، اُستشهد 9 فلسطينيين، وأصيب آخرون، في استهداف طائرات الاحتلال مدرسة الكرامة في حي التفاح شرق مدينة غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا متواصلًا على قطاع غزة، أسفر حتى الآن عن استشهاد 52 ألفا و615 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118 ألفا و752 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.