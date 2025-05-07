شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعو لضبط النفس بين الهند وباكستان وعدم الانجراف نحو التصعيد العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتى، الهند و باكستان، إلى ضبط النفس والتهدئة، وتفادى المزيد من التصعيد الذى قد يهدد السلم الإقليمى والدولى.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية- اليوم الأربعاء، أن السماع إلى الأصوات التي تدعو إلى الحوار والتفاهم هو أمر بالغ الأهمية لتجنب التصعيد العسكري، وترسيخ الاستقرار في منطقة جنوب آسيا، وتجنيب المنطقة عوامل التوتر، مؤكدا أن الدبلوماسية والحوار هما الوسيلة المثلى للتوصل إلى حلول سلمية لكافة الأزمات، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب في السلام والاستقرار والازدهار.

وأشار إلى أن دولة الإمارات ستواصل مساعيها الرامية إلى إنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاعات الإقليمية والدولية، والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عنها.