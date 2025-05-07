شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: لم تعد هناك مساعدات لتوزيعها فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الأمم المتحدة أنه لم تعد هناك من المساعدات في غزة لتوزيعها، وذكرت الأمم المتحدة أن عملية الإغاثة "مُختنقة بسبب إغلاق" المعابر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فيما أفاد العاملون في المجال الإنساني على الأرض أن الناس ينبشون القمامة، محاولين العثور على شيء صالح للأكل

وقال يانس لاركيه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن الفريق الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يضم حوالي 15 وكالة أممية و200 منظمة غير حكومية، قد تلقى إفادة شفهية بشأن الخطة الإسرائيلية المقترحة لإغلاق نظام المساعدات الحالي، وتوصيل الإمدادات عبر محاور إسرائيلية بشروط يضعها الجيش الإسرائيلي.

وأكد المتحدث باسم مكتب أوتشا أن الأمم المتحدة "لا تقبل هذا الاقتراح" لأنه لا يرقى إلى المبادئ الإنسانية الأساسية المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية في توصيل المساعدات.

وقال إن الخطة الإسرائيلية "تبدو محاولة متعمدة لاستخدام المساعدات كسلاح،" مشددا على ضرورة أن تقدَّم المساعدات بناء على الحاجة الإنسانية، "وليس استخدامها بأي شكل من الأشكال كتكتيك لنقل الناس إلى أي مكان محدد".

وجدد المتحدث باسم الأوتشا دعوته لإعادة فتح المعابر، مشيرا إلى أن المساعدات عالقة خارج القطاع وجاهزة للدخول. وقال إن سكان غزة بحاجة ماسة إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية، وبدلا من ذلك "يتلقون القنابل".



