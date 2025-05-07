شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الرابع.. طائرات مسيّرة تهاجم قاعدة بحرية في بورتسودان والان نبدء بالتفاصيل

الجزء المدني من مطار بورتسودان

الدمام - شريف احمد - تصدّت دفاعات الجيش السوداني فجر الأربعاء، لهجوم بطائرات مسيّرة استهدف أكبر قاعدة بحرية في البلاد، بحسب ما أفاد مصدر عسكري وكالة فرانس برس، في رابع يوم على التوالي تتعرّض فيه للقصف مدينة بورتسودان الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.وقال المصدر طالبًا عدم نشر اسمه إنّ "مسيّرات هاجمت قاعدة فلامنغو البحرية والمضادّات الأرضية تتصدّى لها"، في حين سمع مراسل لفرانس برس طوال نصف ساعة أصوات مضادّات أرضية وانفجارات متتالية مصدرها شمال مدينة بورتسودان حيث القاعدة البحرية.وقال مسؤول في مطار بورتسودان إن مسيرة استهدفت الجزء المدني من مطار بورتسودان بعد يومين من أول استهداف للقاعدة العسكرية بالمطار نسبها الجيش السوداني لقوات الدعم السريع.وأُلغيت كل الرحلات في المطار الذي يعد بوابة الوصول الرئيسية للبلد الذي دمرته الحرب، وفق المسؤول ذاته.