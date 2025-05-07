شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال يدين الهجمات على منشآت مدنية فى السودان ويدعو إلى حل سلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الصومال عن قلقها البالغ إزاء الهجمات الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية والمنشآت المدنية في مدينتي كسلا وبورتسودان بجمهورية السودان.

واعتبرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الصومالية، أن هذه الأعمال تمثل تصعيدًا خطيرًا يتعارض مع المبادئ الدولية ويعرّض الاستقرار الأوسع في المنطقة للخطر.

وأكدت جمهورية الصومال الفيدرالية معارضتها الشديدة لأي اعتداء على البنية التحتية، مشددة على أهمية الحفاظ على الأرواح والخدمات والمؤسسات الأساسية للشعب السوداني.

ودعا البيان المجتمع الدولي والإقليمي إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع من خلال حوار سلمي وشامل.