رئيس الحكومة المغربية يترأس بحث خارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027

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القاهرة - سامية سيد - ترأس رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، بالرباط، اجتماعا خصص لبحث خارطة طريق التجارة الخارجية المغربية للفترة 2025-2027، والتي تهدف جعل التجارة أداة لدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل ، وكذا تشجيع الصادرات والنهوض بالمنتوج المغربي.

وأفاد بيان لمجلس الوزراء المغربي بأن خارطة الطريق الجديدة قدمها عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، وتقوم على ثلاثة أهداف استراتيجية أساسية، تشمل توفير نحو 76.000 فرصة عمل، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة بإنشاء 400 شركة جديدة سنويا، إلى جانب رفع قيمة الصادرات بما يعادل 84 مليار درهم، من خلال استغلال الفرص المتاحة في السوق الدولية وتقلباتها.

وأوضح البيان أن عزيز اخنوش شدد، خلال الاجتماع، على التزام حكومته بتعزيز التجارة الخارجية المغربية الرامية إلى جعل التصدير رافعة للتنمية، مع التركيز على تحفيز ودعم الشركات الصغرى والمتوسطة للوصول إلى الأسواق الدولية.

ووفق البيان، تتضمن خارطة الطريق 6 أوراش إصلاحية، من أبرزها تسريع رقمنة نظم التجارة الخارجية، وإنشاء مكاتب جهوية لمواكبتها ودعمها، فضلا عن برامج للترويج لصادرات قطاعات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.