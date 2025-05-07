شكرا لقرائتكم خبر عن أونروا: إسرائيل تنتهج سياسة تجويع متعمدة بغزة وتستخدم المساعدات الإنسانية سلاحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إسرائيل بانتهاج سياسة تجويع متعمدة وبدوافع سياسية بحق سكان قطاع غزة، واصفة ذلك بـ"القسوة المطلقة".

وقالت "الأونروا"، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، الثلاثاء: "إن التجويع المتعمّد، وبدوافع سياسية في غزة، هو تعبير عن قسوة مطلقة"، مؤكدة أنه لا يمكن معالجة التجويع من خلال استخدام المساعدات الإنسانية كـ"سلاح".

وأضافت الوكالة الأممية أن النموذج المقترح لتوزيع المساعدات من قبل إسرائيل "بعيد كل البعد عن الاستجابة للجوع الكارثي القائم". كما شددت على أن الوكالات الإنسانية ملتزمة بإيصال المساعدة لجميع المحتاجين دون استثناء.