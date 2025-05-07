شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط القطرية تعلق رحلاتها لباكستان مؤقتا بسبب إغلاق المجال الجوي الباكستاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة رويترز، منذ قليل، بأن الخطوط القطرية تعلق رحلاتها مؤقتا إلى باكستان بسبب إغلاق المجال الجوي.

واندلع نزاع عسكرى بين الهند وباكستان بعد توجيه الأولى ضربات جوية لعدة مواقع فى باكستان فجر الأربعاء.

وكانت وزارة الدفاع الهندية قد أعلنت في بيان فى وقت سابق أنها ردت على الهجوم الإرهابي في باهالغام بضرب "البنية التحتية الإرهابية" على الأراضي الباكستانية في عملية عسكرية تحمل اسم "السندور"، استهدفت من خلالها 9 مواقع، فيما أشارت إلى أنه لم يتم مهاجمة أي منشآت عسكرية باكستانية خلال العملية.

وقال وزير الدفاع الباكستانى، خواجة محمد أسيف، فى تصريحات نقلتها سى إن إن، أن قواته تمكنت من إسقاط خمس طائرات هندية، ردا على الهجوم الذى شنته نيودلهى فجر اليوم الأربعاء ضد مواقع فى إقليم كشمير الواقع تحت إدارة باكستان.

وأدانت السلطات الباكستانية الهجوم الذى أسقط 8 قتلى وأكثر من 35 مصاب وفقا للبيانات الصادرة من إسلام أباد.

وقالت وزارة الدفاع الهندية أن هجومها جاء ردا على اعتداء باهالجام بكشمير الهندية فى 22 أبريل الماضى، وكان قد شهد مقتل 26 هنديا وإصابة عشرات غيرهم.

ويشهد إقليم كشمير نزاعا بين نيودلهى وإسلام أباد مستمر منذ عقود دخل خلالها البلدين فى حرب مرتين.