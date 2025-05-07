شكرا لقرائتكم خبر عن 32 شهيدًا و100 إصابة في القصف الإسرائيلي على مركز إيواء في غزة والان نبدء بالتفاصيل

تصعيد في وتيرة الجرائم الإسرائيلية

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي مساء الثلاثاء، على مدرسة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تؤوي آلاف النازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة إلى 32 شهيدًا وأكثر من 100 إصابة، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 22 فلسطينيًا وإصابة العشرات، معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين وسط القطاع.كما استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب نحو 50 آخرين، في تجدد القصف الإسرائيلي على المدرسة، للمرة الثانية على التوالي في أقل من 7 ساعات.

رصد المرصد الإعلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في تقريره الأسبوعي، تصعيدًا خطيرًا في وتيرة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، خلال الفترة من 29 أبريل إلى 5 مايو 2025.

وأكد أن المؤشرات الميدانية والبيانات الصادرة عن سلطات الاحتلال تعكس نية واضحة لإطالة أمد العدوان، وتكريس معاناة السكان المدنيين كأداة للضغط والسيطرة.



وأشار التقرير إلى أن استدعاء جيش الاحتلال لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط، إلى جانب تصريحاته بشأن استمرار العمليات العسكرية وتقليص المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، يدل على استراتيجية تستهدف فرض واقع جديد على الأرض، يُنذر بتفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، في منطقة تعاني أصلًا من حصار خانق وعزلة تامة عن العالم.