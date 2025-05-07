شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى من واشنطن: يجب استعادة وقف النار في غزة ودعم خطة إعادة الإعمار دون تهجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستعادة وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ جميع مراحله، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية، ودعم خطة إعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه.

جاء ذلك خلال لقاءات منفصلة عقدها الملك عبدالله الثاني في واشنطن، مع رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، وعدد من جان مجلسي الشيوخ والنواب، ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي.

وشملت اللجان التي التقاها العاهل الأردني، لجنتي المخصصات والعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، واللجنة الفرعية للأمن القومي ووزارة الخارجية والبرامج ذات الصلة في لجنة المخصصات بمجلس النواب، ولجنتي الخدمات المسلحة في المجلسين.

وبحثت اللقاءات، طبقا لبيان الديوان الملكي، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، إذ أعرب الملك عبدالله الثاني عن الحرص على إدامة التنسيق بما يخدم مصلحة البلدين ويحقق الاستقرار في المنطقة.

وبالحديث عن أبرز المستجدات الإقليمية، حذر الملك عبدالله الثاني من استمرار الاعتداءات على الفلسطينيين بالضفة الغربية، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وشدد على أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى الدور المهم لواشنطن بهذا الخصوص.

وتطرقت اللقاءات إلى الأوضاع في سوريا، وأهمية الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها.

حضر اللقاءات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفيرة الأردنية لدى واشنطن دينا قعوار.