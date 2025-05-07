شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم الطيران الأردنية: الخطوط اليمنية أوقفت رحلاتها ثلاثة أيام من صنعاء إلى عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، هيثم مستو، الثلاثاء، أن الخطوط الجوية اليمنية أوقفت رحلاتها لمدة ثلاثة أيام من مطار صنعاء إلى عمان.

وقال مستو، في تصريح صحفي، إنه لا توجد شركات طيران أخرى تسير رحلات من مطار صنعاء إلى عمّان سوى الخطوط الجوية اليمنية، التي أوقفت رحلاتها أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

وأشار إلى أن جماعة "الحوثي" فى اليمن ستقوم بتقييم حالة المطار، وتقدير الأضرار التي لحقت به جراء القصف الجوي الإسرائيلي فى وقت سابق اليوم.