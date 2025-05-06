عبد الفتاح البرهان: سنمضى نحو تحقيق غايتنا فى دحر ميليشيا الدعم السريع

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أكد عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد القوات المسلحة السودانية، أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها والمقاومة الشعبية في صف واحد لردع العدوان، مضيفا أن الشعب السوداني شعب واعٍ ومقاتل، مشددا على أن القوات المسلحة السودانية ماضية فى تحقيق غايتها فى دحر ميليشيا الدعم السريع.

وقال البرهان خلال كلمته قبل قليل: "هذه المنشآت الحيوية التي تخدم الشعب السوداني هي ملك للشعب وهو الذي بناها وسيعمل على بنائها من جديد، كل خراب أو تدمير لمنشآت مدنية أو عسكرية لن يزيد الشعب إلا قوة وصبرا وتماسكا". وفقا لإعلام مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وتابع البرهان: "نحن في القوات المسلحة والقوات المساندة لها والمقاومة الشعبية كلنا في صف واحد لردع هذا العدوان"، مضيفا: "الشعب السوداني صنع التاريخ وسيعيد كتابته فهو شعب صامد وصابر ولن يقهر وسنمضي نحو تحقيق غاياتنا المتمثلة في دحر هذه المليشيا وهزيمة من يدعمها ويعاونها".

واختتم البرهان حديثه: "نقول لكل من اعتدى على الشعب السوداني أن ساعة القصاص ستحين وأن الشعب سينتصر في النهاية".