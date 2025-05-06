شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: الشعب السودانى صامد فى مواجهة التحديات ويستعد للقصاص من المعتدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، إن الشعب السوداني صامد في مواجهة التحديات التي يمر بها، مشيرًا إلى تمسكه بوحدته الداخلية، وفق ما نشرته قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف البرهان أن السودان يقف في وجه من اعتدى على شعبه، قائلاً: "سوف تحين ساعة القصاص قريبًا"، مؤكداً أن الشعب السوداني سينتصر في النهاية، وأنه سيقوم بدحر قوات الدعم السريع التي تهدد استقرار البلاد.