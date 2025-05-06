شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين وسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة بقصفها مدرسة تؤوي نازحين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد 17 فلسطينيًا على الأقل وإصابة عشرات آخرين، بينهم نساء وأطفال، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على ساحة مدرسة أبو هميسة شرق مخيم البريج، مشيرًا إلى أن الشهداء والجرحى جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ومستشفى العودة في النصيرات.