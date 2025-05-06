شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وإيطاليا تبحثان تعزيز التعاون المشترك بقطاع البنية التحتية والنقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل والبنية التحتية الإيطالية أن وزير البنية التحتية والنقل ماتيو سالفيني بحث مع نظيره السعودي صالح الجاسر في العاصمة روما فرص تعزيز التعاون بين البلدين.



وأوضحت وزارة النقل والبنية التحتية الإيطالية - في بيان صادر اليوم - أن اللقاء يأتي في إطار التعاون الوثيق بين إيطاليا والمملكة العربية السعودية في المجال الاقتصادي، وتحديدا في قطاع البنية التحتية والنقل.

وأشار إلى أن اللقاء شكل فرصة مهمة لتبادل الآراء حول سبل التعاون مع المملكة العربية السعودية؛ ما أثار اهتماما كبيرا من جانب الشركات الإيطالية.



وأضاف أن الاجتماع شكل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين إيطاليا والمملكة العربية السعودية حيث حددت فرصا ملموسة للتعاون في قطاع البنية التحتية والنقل، مؤكدا أن الهدف المشترك هو تطوير شراكات استراتيجية قادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي لكلا البلدين.

في سياق متصل ، عقدت مائدة مستديرة بمشاركة مشتركة من الوزراء وممثلي الشركات الإيطالية الرائدة العاملة في قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والنقل.