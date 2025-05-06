شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي يوجه بالعمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز لخدمة الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجهات المعنية بالمملكة بالعمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز في تنفيذ الخطط الأمنية والوقائية والتنظيمية لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة ومنافذ المملكة لأداء فريضة حج هذا العام؛ بما في ذلك الاستمرار في تسهيل قدوم الحجاج من بلدانهم من خلال مبادرة (طريق مكة).



جاء ذلك خلال ترؤس ولي العهد السعودي لجلسة مجلس الوزراء السعودي المنعقدة في جدة اليوم /الثلاثاء/، وذلك وفقًا لوكالة أنباء السعودية (واس).



وأوضح وزير الإعلام السعودي الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري - في بيان اليوم - أن الأمير محمد بن سلمان رحب، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالقادمين إلى المملكة من مختلف دول العالم لأداء فريضة حج هذا العام، متوجهًا إلى الله عزوجل بالحمد والشكر على ما شرّفت به المملكة من خدمة بيته العتيق ومسجد رسوله "صلى الله عليه وسلم" والعناية بقاصديهما والحرص على راحتهم وسلامتهم.