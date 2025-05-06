الخليج اليوم .. إعلام حوثي: أربعة قتلى حصيلة الغارات الإسرائيلية على اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت السلطات التابعة لجماعة الحوثي، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة أشخاص وإصابة 39 آخرين بجروح، جراء الغارات التي شنتها إسرائيل على اليمن مساء الاثنين ردا على الهجوم الصاروخي للجماعة على مطار بن غوريون.

وأفاد الإعلام التابع للحوثيين في صنعاء بـ"مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة 35 آخرين" في استهداف مصنع إسمنت في باجل بمحافظة الحديدة.

كما أشار إلى مقتل آخر وإصابة أربعة بجروح في الغارة على الميناء الرئيسي للمحافظة نفسها.

ضربات أميركية وإسرائيلية

وكانت وسائل إعلام حوثية أفادت أن مقاتلات أميركية شنت 3 غارات على ميناء رأس عيسى بالحديدة.

في وقت سابق قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربات جوية على ميناء الحديدة اليمني، بعد يوم من إطلاق الحوثيين المتحالفين مع إيران صاروخا سقط قرب مطار بن غوريون الإسرائيلي.

وأضاف الجيش في بيان أنه هاجم أهدافا تابعة للحوثيين في الحديدة ومحيطها.

بدوره قال أنيس الأصبحي، المتحدث باسم وزارة الصحة، التي يديرها الحوثيون، إن الضربات تسببت في إصابة 21 شخصا على الأقل.

وكانت جماعة الحوثي استأنفت هجماتها على إسرائيل وخطوط الملاحة البحرية بعد تعليقها لفترة وجيزة في أعقاب انتهاء وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل في غزة.

ويشن الحوثيون الذين يسيطرون على اليمن هجمات على إسرائيل وحركة الملاحة في البحر الأحمر منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.