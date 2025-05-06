الخليج اليوم .. 20 غارة إسرائيلية على اليمن.. وضربات على مطار صنعاء "تعطّله بالكامل"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استهدف الطيران الإسرائيلي، الثلاثاء، مطار صنعاء الدولي في اليمن، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ أكثر من 20 غارة على مناطق متفرقة في اليمن، مؤكداً استهداف مبنى الركاب في مطار صنعاء وجميع الطائرات بداخله، مؤكداً أن الهجمات على مطار صنعاء تسببت في تعطيله بالكامل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مطار صنعاء مثل ميناء الحديدة يستخدمه الحوثيون في نقل السلاح، مشيراً إلى أن "مطار صنعاء يستخدم ويُدار من الحوثيين لأغراض إرهابية"، بحسب تعبيره.

وفيما أقر الإعلام التابع لجماعة الحوثي، بوقوع هجوم إسرائيلي على مطار صنعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مصنع إسمنت يستخدمه الحوثيون لصناعة رؤوس صواريخ بعمران، وكذلك مهاجمة 10 أهداف في اليمن. وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" باستهداف غارة إسرائيلية محطة كهرباء ذهبان شمال صنعاء.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي فقد استهدفت الغارات مطار صنعاء وقاعدة الديلمي، كما استهدفت الغارات طائرات مدنية وصالة المسافرين، وكذلك مدارج الإقلاع والهبوط، وبرج المراقبة في مطار صنعاء.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن الطيران بدأ قصف مطار صنعاء، فيما أشار إعلام إسرائيلي إلى 15 غارة حتى الآن على مطار صنعاء.

وقبلها، أصدر الجيش الإسرائيلي، إنذارا لجميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي باليمن.

وتزامنا، توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى غرفة العمليات بوزارة الدفاع بعد إنذار بإخلاء محيط مطار صنعاء، فيما قدرت مصادر "العربية" و"الحدث" بحدوث ضربة إسرائيلية على مطار صنعاء خلال ساعة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "سنستهدف مطار صنعاء لأول مرة منذ اندلاع الحرب"، فيما قال مسؤول إسرائيلي إن "الضربة العسكرية على مطار صنعاء قد تكون من البحر أو الجو".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على "إكس": "ندعوكم إلى إخلاء منطقة المطار - مطار صنعاء الدولي - بشكل فوري وتحذير كل من يتواجد بجواركم بضرورة إخلاء هذه المنطقة فوراً".

وأضاف بالقول إن "عدم الإخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر"، مرفقاً بالتغريدة صورة بالأقمار الصناعية لمطار صنعاء المشار إليه بالتحذير.

وكان الحوثيون أعلنوا، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة أشخاص وإصابة 39 آخرين بجروح، جراء الغارات التي شنتها إسرائيل على اليمن، مساء الاثنين، ردا على الهجوم الصاروخي للجماعة على مطار بن غوريون.

وأفاد الإعلام التابع للحوثيين بـ"مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة 35 آخرين" في استهداف مصنع إسمنت في باجل بمحافظة الحديدة.

كما أشار إلى مقتل آخر وإصابة أربعة بجروح في الغارة على الميناء الرئيسي للمحافظة نفسها.

وقبلها، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربات جوية على ميناء الحديدة اليمني، بعد يوم من إطلاق الحوثيين صاروخا سقط قرب مطار بن غوريون الإسرائيلي.

وأضاف الجيش في بيان أنه هاجم أهدافا تابعة للحوثيين في الحديدة ومحيطها.

وكانت جماعة الحوثي استأنفت هجماتها على إسرائيل وخطوط الملاحة البحرية بعد تعليقها لفترة وجيزة في أعقاب انتهاء وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل في غزة. ويشن الحوثيون الذين يسيطرون على اليمن هجمات على إسرائيل وحركة الملاحة في البحر الأحمر منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وتشن الولايات المتحدة الأميركية منذ 15 مارس، حملة غارات شبه يومية ضد مواقع الحوثيين في اليمن الذين قالوا إنهم ردوا عبر استهداف حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر مرات عدة.

وفي 29 أبريل، أعلن البنتاغون أن القوات الأميركية ضربت أكثر من ألف هدف حوثي في اليمن منذ 15 مارس.