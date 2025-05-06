شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يقصف مطار صنعاء ومصنعا ومحطات كهرباء في اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الثلاثاء/، سلسلة من غارات على العاصمة اليمنية، طالت مطار صنعاء الدولي، ومحطة كهرباء ذهبان المركزية في مديرية بني الحارث، ومنطقة عطان، ومحطة توزيع كهرباء عصر بمديرية معين.



وأشار مصادر إعلامية محلية في صنعاء إلى أن الاحتلال قصف - أيضا - محطة كهرباء حزيز المركزية بصنعاء، بالإضافة إلى استهداف مصنع "أسمنت عمران".



وذكر جيش الاحتلال اليوم أن القوات الجوية الإسرائيلية دمرت البنية التحتية لمطار صنعاء؛ مما أسفر عن توقفه عن العمل بشكل كامل؛ ردا على هجوم جماعة الحوثي على مطار بن جوريون.



وقال متحدث الجيش الإسرائيلي - في بيان بثته صحيفة /يديعوت آحرنوت/ الإسرائيلية - إن جماعة الحوثي "تستخدم مطار صنعاء لنقل الأسلحة، وأنه يخضع بانتظام لإدارة حكومة الحوثي لاستخدامه في أغراضها".



وأضاف البيان أن "الهجوم استهدف عددا من محطات الطاقة الرئيسية في صنعاء، التي يستخدمها الحوثيين لتوفير الكهرباء، إلى جانب مصنع العمران للخرسانة شمالي صنعاء، والذي يُستخدم في بناء أنفاق تنظيم الحوثي وبنيته التحتية العسكرية".