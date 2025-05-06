شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على دير البلح وسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، فى قصف للاحتلال الإسرائيلى على دير البلح وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن 4 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الحربية لمنطقة المعسكر غرب دير البلح.

ومنذ السابع من شهر أكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا متواصلًا على قطاع غزة، أسفر حتى الآن عن استشهاد 52 ألفا و615 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118 ألفا و752 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

وفي رام الله، أضرم مستوطنون، اليوم، النار في أراضٍ زراعية شمال شرق المدينة.

ونقلت (وفا) عن مصادر محلية قولها إن عشرات المستوطنين أضرموا النيران في مساحات زراعية واسعة بمنطقة سهل سيع الواقعة بين قريتي المغير وأبو فلاح.

وذكرت المصادر أن مواجهات اندلعت لدى خروج الأهالي للتصدي للمستوطنين، الذين وفرت لهم قوات الاحتلال الإسرائيلي الحماية خلال اقتحامهم للمنطقة.

