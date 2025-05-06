شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السودانى يكبد ميليشيا الدعم السريع خسائر فادحة فى مدينة الفاشر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر التابعة للقوات المسلحة السودانية، أن الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه، تمكنت بعد اشتباكات عنيفة في المحور الجنوبي لمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، من قطع الطريق على قوة هاربة من مليشيا الدعم السريع، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

وأكدت الفرقة في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن الاشتباكات أسفرت عن تدمير مركبتين قتاليتين، ومركبة مزودة بمدفع عيار 23، بالإضافة إلى تدمير راجمة 12 دليل، كما تم قتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا.

وأشارت الفرقة إلى أن مليشيا الدعم السريع قصفت الفاشر أمس الإثنين بعشر قذائف مدفع عيار 82 ملم، مما أدى إلي وفاة سيدتين، وإصابة 17 آخرين نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وكشفت الفرقة، أن مصادرها قد رصدت وجود خلافات كبيرة داخل صفوف المليشيا، مما أدى إلى انسحاب أعداد كبيرة من عناصر المليشيا إلي جنوب غرب المدينة، وفقا لوكالة أنباء سونا.

وأكدت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر، سيطرة القوات المسلحة على الأوضاع بالمدينة، واستقرارها مشيرة في هذا إلى تقدمها بكل المحاور رغم القصف العشوائي المتواصل من قبل المليشيا على مدينة الفاشر.

وقالت في بيانها إن القوات المسلحة قد تمكنت من تحقيق الانتصارات على الدعم السريع في 209 معارك.