رئيس العراق: القمة العربية فرصة لتعزيز التضامن العربى ومواجهة الأوضاع برؤية موحدة

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقى عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، أن استضافة بلاده للقمة العربية يمثّل فرصة لتعزيز التضامن العربى ومواجهة الأوضاع برؤية موحدة، معربا عن تطلع بغداد لمشاركة لبنانية فاعلة تسهم فى إنجاح أعمال القمة وترسيخ مسارات التعاون العربى الفاعل.

وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس العراقي اليوم في قصر بغداد مع وزير المالية اللبناني ياسين جابر، ووزير الطاقة والمياه اللبناني جوزيف الصدي، حيث أشار إلى ضرورة مواصلة العمل المشترك، وتضافر الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة.

وأكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرص بلاده على توسيع التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والصناعية والطاقة، بما يحقق مصالح الشعبين، مشيرا إلى موقف العراق الداعم للشعب اللبناني.

ومن جانبهما، أكد الوزيران اللبنانيان حرص لبنان على دعم انعقاد القمة العربية في بغداد والمساهمة في نجاحها، لما تمثّله من أهمية في توحيد الصف وتعزيز الحوار والتكامل، وأشار إلى أن بيروت تولي أهمية لتوسيع التعاون والتنسيق مع بغداد في المجالات كافة.