شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 أشخاص في الغارات الإسرائيلية على اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة التابعة للحوثيين الثلاثاء مقتل أربعة أشخاص وإصابة 39 آخرين بجروح، جراء الغارات التي شنتها إسرائيل على اليمن مساء الاثنين ردا على الهجوم الصاروخي للمتمردين على مطار بن غوريون.

وأفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين نقلا عن وزارة الصحة في صنعاء بـ"استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 35 آخرين" في استهداف مصنع إسمنت في باجل بمحافظة الحديدة، فيما أشارت إلى مقتل آخر وإصابة أربعة بجروح في الغارة على الميناء الرئيسي للمحافظة نفسها.

