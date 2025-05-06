شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو لصراخ أطفال مع جدتهم في مصر يتسبب في ضجة.. والسلطات تكشف التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل





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الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر أصوات صراخ أطفال، مع ادعاءات بالتعدي عليهم من قبل جدتهم داخل أحد العقارات السكنية في القاهرة.وقالت الداخلية المصرية، إنها تحققت من الواقعة، وتبين أن الفيديو ناتج عن مشادة كلامية بين حفيدتين للسيدة المذكورة، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي دون أن تسجل أي إصابات.وأكدت جدة الأطفال وعمهم أن الأمر لم يتجاوز خلافًا عابرًا بين الطفلتين، كما نفت الفتيات المعنيات، وهن من حملة جنسية إحدى الدول، تعرضهن لأي اعتداء من قبل جدتهن.وجرى ضبط السيدة التي قامت بتصوير الفيديو ونشرته عبر الإنترنت. وتبين أنها ربة منزل تقيم في العقار المقابل لموقع الحادث، وعند مواجهتها، اعترفت بأنها قامت بتصوير الفيديو ونشره بسبب قلقها على سلامة الأطفال.