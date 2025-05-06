شكرا لقرائتكم خبر عن حصار غزة يجبر الأسر على إطعام أطفالهم طعام الطيور والان مع تفاصيل الخبر

قال تقرير لمركز إعلام الأمم المتحدة أن الحصار المستمر في ظل هذه الظروف القاسية، تضطر بعض الأسر إلى اللجوء إلى تدابير شديدة وغير آدمية من أجل البقاء وإطعام أفرادها حيث رصد مركز اعلام الامم المتحدة محاولة عدد من الامهات توفير الطعام لاطفالهم وفصل الأرز والبرغل عن الحجارة الموجودة في علف الطيور لتحضر لقمة طعام تسد بها رمق أطفالها.

وقالت احدي الامهات الفلسطنيات النازحه: "نُجبر على أكل الحبوب المخلوطة بالحجارة بسبب شح الدقيق والأكل والشرب مضيفة لا يصل إلينا شيء ولا أي مساعدات مضيفة الأطفال يبكون طوال الوقت من الجوع و هذا علف طيور غير صالح للاستهلاك البشري لكننا نطهوه لإسكات جوع أطفالنا الصغار وان الأسعار مرتفعة للغاية، ولا نجد شيئا".

واضافت الامهات النازحات تشهد أسواق قطاع غزة نقصا حادا في المواد الغذائية، حيث تبدو معظم المتاجر شبه فارغة وقد فقدت العديد من العائلات إمكانية الحصول على الضروريات الأساسية كاللحوم والدقيق والخضراوات، بينما ارتفعت بشكل حاد أسعار السلع التي لا تزال موجودة في الأسواق وأضافن: "الحياة هنا صعبة للغاية مناشدات المجتمع الدولي قائلات نحن واطفالنا في غزة نموت جوعا".