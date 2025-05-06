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الجيش الأردنى يحبط محاولة تسلل شخصين على منطقة حدودية

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الجيش الأردنى يحبط محاولة تسلل شخصين على منطقة حدودية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر عسكرى مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت أمس، وضمن منطقة مسئوليتها محاولة تسلل شخصين على إحدى واجهاته الحدودية.

وبين المصدر - في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل - بكل قوة وحزم - لتسخير جميع الإمكانات للتصدي لمثل هذه العمليات ومنع مختلف أشكال ومحاولات التسلل والتهريب، حفاظا على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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