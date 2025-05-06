شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى يحبط محاولة تسلل شخصين على منطقة حدودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر عسكرى مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت أمس، وضمن منطقة مسئوليتها محاولة تسلل شخصين على إحدى واجهاته الحدودية.

وبين المصدر - في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل - بكل قوة وحزم - لتسخير جميع الإمكانات للتصدي لمثل هذه العمليات ومنع مختلف أشكال ومحاولات التسلل والتهريب، حفاظا على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

