شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية يستقبل سفير اليابان لدى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السفير خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، اليوم الثلاثاء السفير إيواي فوميو سفير اليابان بالقاهرة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الاقليمية والدولية.

كما بحث الجانبان أنشطة وفعاليات التعاون العربي الياباني، بما في ذلك الإعداد للدورة الرابعة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني، المزمع عقدها خلال العام الجاري 2025.



