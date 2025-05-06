شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بغداد بالقاهرة: العراق بات فى أتم الجاهزية لاحتضان القمتين العربية والتنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير قحطان طه خلف الجنابى سفير جمهورية العراق بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن العراق بات فى أتمّ الجاهزية لاستقبال القادة العرب المشاركين بالقمة العربية، إلى جانب القمة التنموية فى بغداد يوم 17 مايو الجارى.

جاء ذلك خلال استقبال السفير العراقى بالقاهرة، عددا من الصحفيين بالمؤسسات الإعلامية المصرية والدولية، في مقر سفارة جمهورية العراق بالقاهرة، ضمن سلسلة اللقاءات التى تسبق احتضان بغداد للقمة العربية.

وقال السفير إن العراق يواصل أداء دوره المحورى فى المنطقة، مستندًا إلى إرث حضاري ضارب في الجذور، حيث يستعيد العراق موقعه العربي الرائد، مستكملاً دوره كجسر للتواصل والعمل المشترك، من خلال استضافة قمتين عربيتين مرتقبتين؛ القمة العربية العادية الـ34، والقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الـ5.

وأعرب عن بالغ التقدير لمصر، قيادةً وشعبًا، مثنيًا على حالة الازدهار والاستقرار التي تشهدها، مؤكدًا تمنيات العراق الصادقة بمزيد من التقدم لكافة الدول العربية.

وأشار إلى النهضة العمرانية الكبيرة التي يشهدها العراق، والتي جاءت بعد الاستقرار الأمني الكبير الذي يعيشه أبناء الشعب العراقي بعد هزيمة عصابات داعش الإرهابية.

وعبّر عن تطلع العراق إلى مخرجات فعّالة تتناسب مع دقة المرحلة الراهنة، وتواكب التحديات الإقليمية، وعلى رأسها تطورات الصراع العربي - الإسرائيلي، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي كشف عن وجهه الحقيقي بممارسات تُعد إبادة جماعية ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، وبدعم غير محدود من قوى دولية.

ولفت إلى أن ما يجمع الدول العربية من مشتركات جغرافية وثقافية وتاريخية يفوق كل الخلافات الآنية، مشددًا على أهمية التكاتف في وجه محاولات تقسيم المقسّم وتجزئة المجزأ، التي تسعى إليها بعض الأطراف الخارجية.

واختتم السفير حديثه بالتأكيد على أن كل هذه المعطيات تُضفي على القمة المرتقبة في بغداد أهمية استثنائية، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع جامعة الدول العربية، التي تم اطلاعها بشكل كامل على مختلف الاستعدادات الفنية واللوجستية، لضمان نجاح القمتين بما يعكس تطلعات الشعوب العربية وآمالها.