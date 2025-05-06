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الخليج اليوم .. وصول الدفعة الثالثة من هبة الوقود القطرية إلى الجيش اللبناني

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الخليج اليوم .. وصول الدفعة الثالثة من هبة الوقود القطرية إلى الجيش اللبناني

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

أعلنت سفارة دولة قطر في لبنان  الاثنين، وصول الدفعة الثالثة من هبة الوقود المقدمة من الدوحة إلى الجيش اللبناني للعام 2025 .

وأوضحت السفارة في منشور على منصة "إكس" أن هذه الهبة تأتي في إطار الدعم المستمر لقدرات المؤسسة العسكرية اللبنانية لمواجهة التحديات الراهنة، كما تؤكد التزام دولة قطر بالوقوف الدائم إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق".

 

من جهته قال الجيش اللبناني في بيان: "تسلم الجيش الشحنة الثالثة من هبة الوقود القطرية عن العام 2025 التي قدّمتها دولة قطر مشكورة عبر صندوق قطر للتنمية، بهدف دعم قدرات المؤسسة العسكرية لمواجهة الصعوبات في المرحلة الراهنة".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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