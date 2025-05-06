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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في جولات استفزازية للمصلين

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

  • عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في جولات استفزازية للمصلين 1/2
  • عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في جولات استفزازية للمصلين 2/2

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الدمام - شريف احمد - اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، وأدوا جولات استفزازية في باحاته، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي عرقلت وصول المصلين للأقصى.
وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في بلدة سلوان بمدينة القدس، ترافق ذلك مع اعتقال تسعة فلسطينيين بينهم أسرى سابقون، خلال اقتحام عدة مدن وبلدات فلسطينية بالضفة الغربية، تخللها مواجهات واعتداءات على منازل وممتلكات الفلسطينيين.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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