شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في جولات استفزازية للمصلين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، وأدوا جولات استفزازية في باحاته، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي عرقلت وصول المصلين للأقصى.وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في بلدة سلوان بمدينة القدس، ترافق ذلك مع اعتقال تسعة فلسطينيين بينهم أسرى سابقون، خلال اقتحام عدة مدن وبلدات فلسطينية بالضفة الغربية، تخللها مواجهات واعتداءات على منازل وممتلكات الفلسطينيين.