شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 3.7 درجة تضرب مدينة قم في إيران والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام إيرانية، إن هزة أرضية بقوة 3.7 درجة ضربت مدينة قم، وشعر به أغلب سكان المدينة.

وفي مارس الماضي ذكرت وسائل إعلام محلية أن زلزالا بقوة خمس درجات هز، منطقة نطنز في إقليم أصفهان بوسط إيران، حيث يوجد موقع نووي رئيسي.

أما في يناير الماضي، أفاد مركز لرصد الزلازل بوقوع زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوب إيران.