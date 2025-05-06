شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يتسلم دعوة من ماكرون للمشاركة فى قمة بمدينة نيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم الرئيس اللبنانى العماد جوزاف عون رسالة من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، نقلها إليه السفير الفرنسى فى بيروت هيرفى ماجرو، وتضمنت دعوة رسمية للمشاركة فى قمة تُعقد في مدينة نيس فى 9 يونيو المقبل.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الثلاثاء، أن هذه القمة مخصصة لبحث قضايا الاتصال المادي والرقمي والطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

كما تسلم الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون رسالة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نقلها إليه السفير القطري في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وتضمنت دعوة للمشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المقرر عقده في الدوحة في نوفمبر المقبل.