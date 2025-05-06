شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم حكومة السودان: قوات الدفاع المدنى تؤدى واجبها على أكمل وجه والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور خالد الأعيسر، المتحدث باسم الحكومة السودانية ووزير الإعلام السوداني، أن قوات الدفاع المدني السوداني، وكافة الأجهزة الأمنية، تقوم بواجبها على أكمل وجه للتعامل مع هجمات الدعم السريع بالمسيرات الانتحارية على مدينة بورتسودان.

وقال في تصريحات صحفية، على هامش زيارته لمستودعات الوقود في الميناء الجنوبي في مدينة بورتسودان، والتي تعرضت للاستهداف،:"أؤكد لشعبنا السوداني الصابر أن قوات الدفاع المدني وكافة الأجهزة الأمنية تؤدي واجبها على أكمل وجه، وأن إرادة الشعب السوداني ستظل عصية على الانكسار، ولن تُرهب بمثل هذه الأفعال الإجرامية والإرهابية المحرمة بموجب كل القوانين الدولية".

