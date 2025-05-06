شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرات تستهدف محطة بورتسودان التحويلية.. وانقطاع تام للتيار الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة كهرباء السودان، عن استهداف مسيرات ميليشيا الدعم السريع الانتحارية، لمحطة كهرباء بورتسودان التحويلية، مؤكدة أن المسيرات أصابت محطة الكهرباء صباح اليوم الثلاثاء، وهو ما أدى لانقطاع تام للتيار الكهربائى في بورتسودان.

وقالت شركة كهرباء السودان في بيان: "يعتبر هذا استهداف ممنهج لمحطات الكهرباء بصورة متكررة مما ينعكس سلبا على خدمات المواطنين في المياه والصحة وغيرها".

وتابع البيان :"نطمئن المواطنين الكرام بأن الفريق الفني من مهندسين وفنيين وعمال في موقع الحدث لتقييم الأضرار، وسوف نوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقا".