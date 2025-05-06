شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

وأشارت الوكالة إلى أن من بين المقتحمين حاخاما متطرفاً يدعى "شمشون ألبويم"، والذي يرأس منظمة تدعو لهدم المسجد الأقصى لبناء الهيكل المزعوم، كما فرضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قيودا مشددة على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت هويات بعضهم عند بوابات المسجد.