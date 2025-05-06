شكرا لقرائتكم خبر عن بـ"ملابس رسمية".. الرئيس السورى ووزير خارجيته يلعبان كرة السلة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الرئيس السوري برفقة وزير خارجيته أسعد الشيباني، في مقطع مصور، وهما يمارسان رياضة كرة السلة في أحد الملاعب.

وعلق الشيباني على الفيديو: "على هامش معركة بناء وطننا".

وأثار الشرع والشيبانى، بعد انتشار المقطع عبر منصات التواصل الاجتماعي، إعجاباً واسعاً بين المتابعين، الذين أشادوا بمهارة الرجلين.

وأثنى المعلقون على أداء الرئيس الشرع بشكل خاص، بعد تنفيذه عدداً من الرميات ثلاثية المميزة، وفق وصف البعض.