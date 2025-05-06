شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جنوب السودان يبحث مع رئيس المفوضية الافريقية سبل دعم تنفيذ اتفاق السلام بجنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود على يوسف ، بقصر الرئاسة، والذى يقوم بزيارة رسمية إلى عاصمة جنوب السودان جوبا لعقد مباحثات بناءة حول سبل تنفيذ اتفاقية تسوية النزاع فى جنوب السودان.



وتركزت المحادثات على سبل تعزيز تنفيذ اتفاقية تسوية النزاع في جنوب السودان (R-ARCSS)، والتأكيد على دعم الاتحاد الإفريقي الثابت لمسار السلام والمصالحة الوطنية في البلاد، بحسب بيان للمفوضية الافريقية.



كما التقى رئيس المفوضية بوزير الخارجية والتعاون الدولى السفير منداي سيمايا كومبا ، وعدد من كبار أعضاء مجلس الوزراء، حيث تناولت النقاشات التطورات السياسية في جنوب السودان، وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات المرتقبة، وتعزيز التماسك المجتمعي، واستمرار الدعم الإقليمي والدولي لتحقيق الاستقرار الدائم.



وجدد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي التزام المنظمة القارية بمرافقة جنوب السودان في مسيرته نحو السلام الدائم، من خلال الحوار البنّاء والشراكات الاستراتيجية مع كافة الأطراف المعنية.



وشدد رئيس المفوضية على أن الاتحاد الإفريقي يواصل لعب دور محوري في دعم تنفيذ اتفاق السلام، من خلال تسهيل الحوار بين الأطراف، وتقديم الدعم الفني واللوجستي، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان استدامة السلام في جنوب السودان.