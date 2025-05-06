الخليج اليوم .. إسرائيل تنشر لحظة إقلاع الطائرات التي هاجمت الحوثيين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نشر الجيش الإسرائيلي صوراً تظهر لحظة إقلاع طائراته التي هاجمت مواقع للحوثيين في اليمن مساء الاثنين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربات جوية على ميناء الحديدة اليمني بعد يوم من إطلاق الحوثيين صاروخا سقط قرب مطار بن غوريون الإسرائيلي.

وأضاف الجيش في بيان أنه هاجم ما وصفها بأنها أهداف "إرهابية" تابعة للحوثيين في الحديدة ومحيطها.

وتابع "جاءت الغارات ردا على الهجمات المتكررة لنظام الحوثي الإرهابي نحو دولة إسرائيل والتي شملت إطلاق صواريخ أرض-أرض ومسيرات نحو الأراضي الاسرائيلية ومواطنيها".

أكثر من 10 ضربات

بدورهم قال خمسة من السكان لرويترز إن أكثر من 10 ضربات استهدفت ميناء الحديدة وحيي السلخانة والحوك في مدينة الحديدة. كما استهدفت أربع ضربات مصنع أسمنت شرقي الحديدة.

والحديدة هي ثاني أكبر ميناء في البحر الأحمر بعد ميناء عدن، وتدخل منه نحو 80 بالمئة من واردات اليمن الغذائية.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد على الهجوم الصاروخي الذي وقع أمس الأحد، وهو أول هجوم صاروخي معروف يفلت من اعتراض الدفاعات الجوية الإسرائيلية ضمن سلسلة من الهجمات منذ مارس/آذار.

ويشن الحوثيون الذين يسيطرون على اليمن هجمات على إسرائيل وحركة الملاحة في البحر الأحمر منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، انطلاقا مما يصفونه بالتضامن مع الفلسطينيين.

وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مارس/آذار بشن ضربات واسعة النطاق على الحوثيين بهدف تقليص قدراتهم وردعهم عن استهداف الملاحة التجارية في البحر الأحمر.