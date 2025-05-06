شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار ضخم باستهداف مسيرة لمطار بورتسودان وإلغاء الرحلات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدفت طائرة مسيرة مطار بورتسودان الدولي وتسببت بانفجار ضخم وتصاعد كثيف لأعمدة الدخان، وأدى الانفجار إلى إلغاء عدد من الرحلات الجوية التي كانت مجدولة للإقلاع عقب الاستهداف مباشرة. كما تسبب بحالة من الذعر سادت بين الركاب داخل صالات المطار.

واتهمت سلطات السودان في وقت سابق قوات الدعم السريع بشن هجوم بمسيرة هو الثاني خلال يومين على بورتسودان، المقر المؤقت للحكومة، حيث أدى إلى اشتعال النيران في مستودع الوقود الرئيسي.

فيما لم ترد على الفور أي تقارير عن وقوع أي إصابات جراء ضربة المسيرة التي جاءت غداة ضربات بمسيرات شنّتها قوات الدعم السريع على بورتسودان للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 بينها وبين الجيش.