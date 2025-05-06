شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس الفلسطينى يشدد على أهمية التوصل لوقف إطلاق نار دائم فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدّد نائب الرئيس الفلسطيني نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ ،على أهمية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، يضمن إنهاء العدوان الإسرائيلي المستمر ويفتح المجال أمام معالجة شاملة للأوضاع الإنسانية والاقتصادية في القطاع.



جاء ذلك وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) خلال لقاء حسين الشيخ ، وفدا من وزارة الخارجية السويسرية برئاسة السفيرة مونيكا شموتز كيرجوز، رئيسة دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بحضور ممثلة سويسرا لدى الأراضي الفلسطينية المحتلة، أناليز كاتان هينين، حيث تم بحث آخر المستجدات السياسية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة.



وأكّد "الشيخ" ضرورة تكثيف الجهود الدولية للضغط من أجل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع، في ظل الظروف الكارثية التي يواجهها السكان، مشيراً إلى أن استمرار الحصار وتعطيل المساعدات يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.



وأكد الجانبان أهمية المؤتمر الدولي المرتقب في شهر يونيو المقبل، باعتباره فرصة جدية لإعادة إنعاش مسار حل الدولتين، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، كونه المسار الوحيد القادر على تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.



ومن جانبها، أكدت السفيرة كيرجوز موقف سويسرا الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة إنهاء العنف، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، مشددة على التزام بلادها بدعم الحلول السياسية القائمة على القانون الدولي.